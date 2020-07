Ghost of Tsushima – Der Launch Trailer ist da!

Gemeinsam mit Entwickler Sucker Punch hat Sony unlängst den offiziellen Launch-Trailer zum Open-World-Titel Ghost of Tsushima veröffentlicht.

Neues Videomaterial veröffentlicht

Pünktlich zum anstehenden Verkaufsstart von Ghost of Tsushima steht nun auch der pompöse Launch-Trailer zum Samurai-Abenteuer bereit. Das Video stimmt nicht nur auf den Release am kommenden Freitag ein, sondern gibt euch auch gute Einblicke in die weitläufige Spielwelt des Open-World-Spiels.

“Im Jahr 1274 sieht sich die Insel Tsushima einer Invasion der mongolischen Armee ausgesetzt. Der Protagonist Jin Sakai, der von seinem Onkel zu einem Samurai ausgebildet wurde, ist gezwungen, seinen Ehrenkodex abzulegen und zum ‘Geist’ von Tsushima zu werden, um die Invasion mit allen Mitteln zu bekämpfen und zu helfen, Japan vor dem Untergang zu bewahren.”

Ghost of Tsushima erscheint exklusiv für PlayStation 4. Einen Überblick über die Geschichte des verantwortlichen Entwicklerstudios Sucker Punch und die Entstehungsgeschichte haben wir für euch hierhier zusammengefasst.

Quelle: Sony