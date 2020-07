Far Cry 6 – Erste Screenshots zeigen die Spielwelt

Far Cry 6 wurde letzten Sonntag auf der Ubisoft Forward enthüllt. Zwar wurde dies schon zuvor per Leak offenbart, Gameplay -oder Ingame-Szenen gab es jedoch leider nicht. Bereits kurz darauf kamen tauchten die ersten Screenshots aus dem Spiel auf, die im Reveal-Trailer nicht zu sehen waren.

Spielt Far Cry 6 zu verschiedenen Zeiten?

Die Screenshots zeigen erste Details aus der Spielwelt. Wie der Trailer vermuten ließ zeigt die Umgebung sich sehr tropisch und erinnert in Teilen sogar an Far Cry 3. Aber auch sieht man auf einem der Bilder eine scheinbar etwas größere Stadt. Die von einer Diktatur beherrschte Insel scheint jedoch nicht mit der Zeit mitgegangen zu sein. Zum einen sieht man ein Auto, welches auf die 60er oder 70er schließen lässt. Auch die Waffen wirken eher wie aus Zeiten des Kalten Krieges. Zum anderen sieht man dann aber auf einem der Bilder eine relativ moderne Solaranlage. Somit könnte es sich um eine eher rückwärtsgewandte Zivilisation handeln. Der Shooter erscheint am 8. Februar für Playstation 5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Epic Games Store, Uplay und Stadia. Zusätzlich wird es auch einen Season Pass geben.

Quelle: Gematsu