Tom Clancy’s Elite Squad – Mobile-Titel erscheint im August

Im Rahmen des gestrigen Ubisoft Forward Showcase hat der französische Publisher unter anderem ein neues Tom Clancy Spiel vorgestellt.

Kostenlos auf mobilen Endgeräten

Hinter dem Titel Tom Clancy’s Elite Squad verbringt sich ein brandneues Mobile-Taktik-Rollenspiel, das sich derzeit sowohl für Android als auch iOS in Arbeit befindet. Entwickelt wird der Free-to-play-Titel von Ubisoft Owlient. Ein Release ist bereits für den 27. August systemübergreifend angedacht.

Elite Squad bedient sich spielerisch an populären Charakteren aus dem Tom Clancy Universum, darunter Ghost Recon, Splinter Cell, The Division und Rainbow Six. Die Spieler können aus insgesamt 70 Protagonisten mit einzigartigen Fähigkeiten ein fünfköpfiges Team zusammenstellen, das auf dem Schlachtfeld gegen ein anderes Squad antreten muss.

“Tom Clancy’s Eite Squad umfasst einen (…) Kampagnenmodus, der eine brandneue Tom-Clancy-Storyline einführt, in der sich die Spieler einer neuen Bedrohung stellen müssen, um die Welt zu retten. Die Kampagne wird mehrere Kapitel mit einer Vielzahl von freischaltbaren Soldaten und einzigartigen erzählerischen Szenen umfassen. Neben der Kampagne haben Spieler die Möglichkeit, andere Truppen herauszufordern, indem sie in der Arena heftige PvP kämpfe austragen, oder sich den epischen Gilden Kriegen für eine eindringliche und kompetitive Erfahrung anschließen.” https://www.youtube.com/watch?v=mMaB5BsDX68

Quelle: Ubisoft Forward