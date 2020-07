Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 29.2020

Die Releasevorschau ist wieder da, allerdings in neuem Format. Wir möchten euch natürlich weiterhin über die Neuerscheinungen der kommenden Woche informieren, jedoch nicht mehr im Videoformat. Stattdessen erhaltet ihr jede Woche einen neuen Beitrag wie diesen, in dem wir euch die kommenden Spiele etwas beleuchten. Und wir starten direkt mit zwei heiß erwarteten Krachern.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Switch, PC) – 14. Juli 2020

Harvest Moon-Fans kommen diese Woche auf ihre Kosten, denn mit Story of Seasons: Friends of Mineral Town erscheint ein komplettes Remake von Harvest Moon aus dem Jahre 2003 für den Gameboy Advance. Eure Aufgabe ist es, ein ärmliches Feld in eine ertragreiche Farm zu verwandeln. Ihr pflanzt Getreide, kümmert euch um eure Tiere und vielleicht verliebt ihr euch ja auch.

Rocket Arena (PC, Xbox One, Playstation 4) – 14. Juli 2020

Mit Rocket Arena erscheint ein Onlineshooter, in dem es ausschließlich darum geht, sich mit Raketenwerfern über den Haufen zu ballern. Ihr wählt einen von vielen unterschiedlichen Helden mit verschiedenen Fähigkeiten aus und stürzt euch in 3-gegen-3-Matches in die Arena. Das Ganze verspricht actionreichen und kunterbunten Spielspaß. Es erlaubt zudem Crossplay zwischen allen Plattformen.

Death Stranding (PC) – 14. Juli 2020

Hideo Kojimas Prunkstück ist ab dieser Woche nicht mehr PS4-Exklusiv. Es erscheint nun auch für den PC und ihr könnt euch also mit Sam Bridges, gespielt von Norman Reedus, erneut durch die postapokalyptischen USA schlagen.

Paper Mario: The Origami King (Switch) – 17. Juli 2020

Nintendo überraschte mit der Ankündigung von Paper Mario: The Origami King und noch viel überraschender war es, dass der Release nicht allzu weit entfernt lag. Dieser Tag ist nun fast da und die Fangemeinde scheint gespalten, ob die Serie zu alter Größe zurückkehren kann. Ein neues Ringsystem im Kampf und der Fokus auf Origami wirken zumindest vielversprechend.

Ghost of Tsushima (Playstation 4) – 17. Juli 2020

Das heiß erwartete Samurai-Abenteuer von Sucker Punch hat in dieser Woche endlich seinen Auftritt. Ghost of Tsushima schick euch in das feudale Japan und lässt euch in die Rolle eines furchtlosen Samurai schlüpfen, der seine Gefallenen Brüder rächen und seinem Land die Unabhängigkeit zurückbringen möchte.

Das waren die wohl nennenswertesten Releases dieser Woche. Was werdet ihr davon zocken? Lasst es uns gerne wissen.