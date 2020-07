Microsoft Flight Simulator – Release und Verkaufseditionen bekannt gegeben

Nach zahlreichen Alpha -und Beta-Phasen gibt es endlich handfeste Neuigkeiten zum Release des Microsoft Flight Simulator 2020. Microsoft hat nun das Erscheinungsdatum bekannt gegeben. Zudem gibt es verschiedene Verkaufseditionen, die unterschiedlichen Content beinhalten. Allerdings wird es für Fans ein teurere Spaß.

Microsoft Flight Simulator erscheint schon nächsten Monat

Die Flug-Simulation erscheint bereits am 18. August. Allerdings vorerst nur für den PC. Eine Konsolenfassung befindet sich nach wie vor in Entwicklung. Hier gibt es leider noch kein Datum. Zudem wurden drei verschiedene Editionen des Spiels angekündigt. Die Standard-Edition umfasst 20 Flugzeuge und 30 erweiterte Flughäfen und kostet 69,99€. Für 20 Euro Aufpreis gibt es dann in der Deluxe-Edition nochmal 5 Flugzeuge und 5 Flughäfen mehr. Für knapp 120€ erhaltet ihr die Premium-Variante, die dann insgesamt 30 Flieger und 40 Flughäfen umfasst. Ob man ausgewählte Flugzeuge oder Flughäfen einzeln dazu erwerben kann ist nicht bekannt. Der Titel ist auch Teil des Xbox Game Pass. Wer entsprechend die PC-Version des Game Pass besitzt oder auch den Ultimate Game Pass, der erhält Zugriff auf die Standard-Edition der Flugsimulation.

Quelle: Microsoft