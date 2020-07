Halo: The Master Chief Collection – Halo 3 wird am 14. Juli hinzugefügt

Die PC-Version von Halo 3 feiert morgen, am 14. Juli 2020, ihr Debüt als Teil der Halo: The Master Chief Collection. Wie die Entwickler von 343 Industries heute via Twitter offiziell bekannt gaben, wird der dritte Teil der Spartaner-Saga schon morgen verfügbar sein. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden.

Die Halo: The Master Chief Collection erhält das Ende einer Trilogie

Insider hatten den Release am 14. Juli bereits vor längerer Zeit enthüllt, allerdings wissen wir es ab dem heutigen Tage auch aus offizieller Quelle. Über den offiziellen Halo-Twitter-Account gaben die Entwickler der neuen PC-Portierungen die Veröffentlichung bekannt. Für uns Mitteleuropäer soll der Titel ab 19:00 zum Download freigeschaltet werden. Neben der ikonischen Einzelspieler-Kampagne kehrt auch der Multiplayer von Halo 3 mit Glanz und Gloria zurück. Außerdem feiert die geliebte Schmiede ihr Comeback, der Spielmodus, indem sich vollkommen neue und abgedrehte Karten und Modi basteln lassen. Das ganze natürlich mit aufpolierter Optik und diversen Einstellungsmöglichkeiten.

Für Fans der Reihe dürfte die Veröffentlichung von Halo 3 die Wartezeit auf den 23. Juli versüßen. Immerhin soll an diesem Datum, im Zuge des offiziellen Xbox-Events, erstes Gameplay von Halo Infinite gezeigt werden. Bleibt nur noch die Frage, ob der nächste Abschnitt der Master Chief Saga an das Ende der ersten Trilogie heran reichen und die eher schwächeren Nachfolger ausbügeln kann.

