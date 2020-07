Assassin’s Creed: Valhalla – Totaler Verzicht auf Neben-Quests?

Die Assassin’s Creed-Reihe ist seit jeher von zahlreichen Neben-Quests durchzogen, eine Formel die für Assassin’s Creed: Valhalla umgestellt werden soll. Besonders Origins und Odyseey, die direkten Vorgänger des Wikinger-Abenteuers, platzten in dieser Beziehung aus allen Nähten. Wie genau sich Ubisoft ein Rollenspiel ohne Neben-Quests vorstellt, erfahrt ihr im Folgenden.

Assassin’s Creed: Valhalla legt unnötigen Ballast ab

Bei all den teilweise überdurchschnittlichen Qualitäten der vergangenen Assassin’s Creed Ableger, dürfte ein Fakt undiskutabel sein: Die vielen Neben-Quests waren meist von durchschnittlicher Qualität und zogen die gesamte Spielzeit an manchen Stellen unnötig in die Länge. In Valhalla soll damit Schluss sein, denn Ubisoft möchte im neuesten Titel der Assassinen-Reihe nahezu komplett auf herkömmliche Neben-Quests verzichten. Laut dem Narrative Director Darby McDevitt, werden in Valhalla sogenannte “World Events” für zusätzlichen Kontent neben der Hauptstory sorgen. Dies gab er in einem Interview mit GameSpot offiziell bekannt. Dieser Ansatz soll das Spieltempo auf einem hohen Niveau halten. Immerhin fallt ihr als Hauptprotagonist Eivor als Eroberer in England ein! Dadurch könnten gemütliche Neben-Quests die ihr von Einheimischen entgegennehmt schnell deplatziert wirken. Die World Events sollen sich dagegen organischer ins Spielgeschehen einfügen.

Wir sind gespannt wie sich diese besonderen Ereignisse darstellen werden. Insgesamt freut es uns aber zu hören, dass die drögen “Hol’ mir 50 Tonscherben aus dem Nachbardorf-Quests” keinen Platz in Assassin’s Creed Valhalla finden werden. In unserem hauseigenen Podcast haben sich Lukas, Kevin, Maarten und Christian zusammengesetzt und all die Ankündigungen der gestrigen Ubisoft Forward-Show durch gequatscht. Assassin’s Creed: Valhalla soll am 17. November 2020 für Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC erscheinen. Später sollen auch Versionen für die PlayStation 5 und Xbox Series X folgen.

Quelle: gamespot.com