Der Monatsrückblick Juni 2020

Neuer Monat, neue Games. Was gibt es Neues im Bereich unseres liebsten Hobbys? Wir haben hier wieder einige Highlights des vergangenen Monats für euch zusammengetragen. Viel Spaß beim Lesen!

Was der Juni alles gebracht hat

Im letzten Monat haben wir so richtig Gas gegeben. Unsere Redakteure waren wieder recht fleißig. Those Who Remain und Mafia II Definitive Edition machten den Anfang. Eines der Highlights war wohl Valorant, welches sich Max einmal genauer angeschaut hat. Immerhin steht der Titel in direkter Konkurrenz mit Overwatch und CS:GO. Neben realMyst, Maneater und Die Sims 4: Nachhaltig leben, schauten wir uns auch noch die Command & Conquer Remastered Collection, den ersten DLC zu Pokémon Schwert/Schild und Assetto Corsa Competizione an. Für die Tennos unter euch hat sich Marco natürlich auf ein Date mit Titania eingelassen. Doch neben den ganzen Tests haben wir auch noch ein paar Specials für euch bereit gestellt. Jasmin hat sich beispielsweise das Weltall angeschaut. Genauer gesagt: Die Faszination Weltall in Videospielen. Unser Chef hat die ersten 44 Games für die kommende PS5 präsentiert und Christian gab euch einen Überblick in die Welt der Rennspiel-Peripherie. Und zu guter letzt hielt Yvonne noch eine Geschichtsstunde zu Ghost of Tsushima-Entwickler Sucker Punch ab.

Und das ist auch noch passiert

Der Juni hielt in der Tat einige Überraschungen parat. Auf dem PS5 Online-Event wurden einige der kommenden PS5-Titel vorgestellt. Neben einigen altbekannten und neuen IPs dürfen wir uns auf ein Wiedersehen mit Ratchet und Clank freuen. Das Jump & Run-Duo hat sich seit der PlayStation 2 in die Herzen der Fans gehüpft. Im Video sah das Spiel schon ziemlich beeindruckend aus. Eine andere Kultfigur aus den Anfängen von Sonys Konsolenkarriere kehrt auch wieder zurück. Die Ankündigung von Crash Bandicoot 4: It’s about Time dürfte einigen von uns ein breites Grinsen ins Gesicht gezaubert haben. Der Titel erscheint übrigens schon bald auf der PS4 und Xbox One. Doch leider gab es auch negative Ereignisse, welche den Juni prägten. Durch die aktuelle Situation in den USA wurden einige Events, Seasons und Releases verschoben. So wurde unter anderem der Start der Season 4 in Call of Duty: Modern Warfare und die PC Gaming Show verschoben.

Von Leiden und Leidenschaft

Vor Kurzem diskutierten wir in der Redaktion über The Last of Us 2. Der Hype, den dieses Spiel auslöste, war und ist enorm. Das Spiel hat im Netz äußerst unterschiedliche Reaktionen bei den Fans ausgelöst und erfuhr sogar eine wahre Welle des Hasses. Und das nicht, weil es verbuggt ist, oder der Umfang enttäuscht. Vielmehr geht es um die Story. Denn die ist, auch aufgrund der Erzählweise, wie ein schlag ins Gesicht. Mehr will ich an diesem Punkt auch nicht verraten. Es ist wirklich interessant zu sehen, wie ein Videospiel so dermaßen polarisieren kann. Die Spielerschaft war geschockt, erbost und wütend. Diese Teils extrem negativen Reaktionen sind nicht als Schelte für die Entwickler anzusehen, sondern eine Art Lob. Denn es kommt äußerst selten vor, dass ein Videospiel so sehr die Massen polarisiert und in seinen Bann zieht. Dadurch wird auch deutlich, dass wir Gamer keine herz- und hirnlosen Spielkinder sind, welche nur stumpf vor sich her daddeln, sondern durchaus Gefühle haben und diese auch zeigen.

Freut euch auf den Juli

Das gefürchtete Sommerloch wird kommen. So wollen es die Götter! Doch der Juli hält einiges parat, um der Langeweile entgegenzuwirken. Den Anfang macht Trackmania. Das von der klassischen Carrera®-Bahn inspirierte Rennspiel kommt sogar kostenlos daher und bietet kurzweilige Rennaction für zwischendurch. Doch der Rennspiel-Purist erwartet wohl voller Ungeduld den 10. Juli. Denn ab da darf er sich in F1 2020 wieder in seinen liebsten Formel-1 Boliden quetschen. Am 17. Juli erscheinen gleich zwei großartige Spiele. Zum einen das lang ersehnte Ghost of Tsushima, zum anderen gibt es für die Mario-Anhänger mit Paper Mario: The Origami King neues Futter für die Switch. Mit Skater XL dürfen wir uns endlich mal wieder in guter, alter Tony Hawk-Tradition aufs Brett stellen und abgehen. Destroy all Humans! dürfte wohl ebenfalls schon sehnlichst erwartet werden. Ebenso wie die PC-Portierung von Death Stranding. Wie ihr seht, gibt es eine Menge neuer Spiele. In Verbindung mit eurem Pile of Shame (also bitte, welcher Zocker hat den denn nicht?) dürfte das Sommerloch mehr als ausreichend gestopft sein. Viel Spaß beim Zocken!