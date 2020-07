One Piece Pirate Warriors 4 – DLC Kämpfer Vinsmoke Judge im Trailer

One Piece Pirate Warriors 4 bekommt Kämpferzuwachs. Es handelt sich um Vinsmoke Judge, König des Germa-Königreiches, Kommander der Germa 66-Armee und Sanjis leiblicher Vater. Er wird in einem neuen Trailer nun etwas genauer vorgestellt.

Judge schockt seine Gegner in One Piece Pirate Warriors 4

Vinsmoke Judge kämpft mit seinem gigantischen Speer. Damit hält er seine Gegner auf Distanz, obwohl man ihm auch so nicht allzu nahe kommen sollte. Denn seinen Umhang kann er elektrisch aufladen und sich dann in die Gegnermassen stürzen. Er wird gemeinsam mit Charlotte Cracker und Charlotte Smoothie im Whole Cake Island-Pack irgendwann in diesem Jahr veröffentlicht.

Quelle: Bandai Namco