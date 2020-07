Epic Games – Sony investiert 250 Mio. $

Sony Corporation und Epic Games haben angekündigt, dass Sony ein Investment von 250 Mio. $ getätigt und somit einen Anteil an einer Zweigstelle von Epic erworben hat. Das Investment stärkt das bereits seehr nahe Verhältnis der beiden Firmen und soll die Fortschritte in Technologie, Unterhaltung und Online-Services vorantreiben.

Das Investment erlaubt es Sony und Epic, ihre Kollaboration zwischen Sonys Portfolio aus Entertainment und Technologie und Epics digitalem Ökosystem zu erweitern. So soll eine einzigartige Erfahrung für Gamer erschaffen werden.

“Epics starke Technologie in Gebieten wie Grafik setzt sie an die Spitze der Spielengine-Entwicklug mit der Unreal Engine und anderen Innovationen. Es gibt kein besseres Beisiel als ihr revolutionäres Unterhaltungserlebnis Fortnite. Durch unser Investment werden wir künftige Gelegenheiten zur Zusammenarbeit mit Epic auskosten um den Konsumenten und der Industrie einen Mehrwert zu bieten, nicht nur in Games, sondern auch in der sich rasend entwickelnden Unterhaltungslandschaft” sagt Kenichiro Yoshida, Vorsitzender, Präsident und CEO der Sony Corporation.

Sony und Epic haben beide Unterhnehmen an der Grenze zwischen Kreativität und Technologie aufgebaut und wir teilen die Vision einer Echtzeit-3D Social Erfahrung, welche zu einer Verschmelzung von Gaming, Filmen und Musik führen wird. Zusammen streben wir danach, ein noch offeneres und zugänglicheres Ökosystem für alle Konsumenten und Content Creators gleichermaßen zu schaffen” sagt Tim Sweeney, Gründer und CEO von Epic.