Hearthstone – Das nächste Balance-Update steht vor der Tür

Team 5, die Entwickler von Blizzards digitalem Kartenspiel Hearthstone, lassen in letzter Zeit nichts anbrennen. Wenige Wochen nach dem Doppelschnitt-Sidegrade haben sie den nächsten Balance-Patch angekündigt. Allerdings bezieht sich Patch 17.6 nicht nur auf die verhasste Dämonen Jäger-Klasse, sondern nimmt auch andere Klassen und Karten aufs Korn. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden!

Hearthstone sagt den 0-Mana-Karten den Kampf an

Fleißigen Lesern unseres Hearthstone-Formats Top of the Decks dürfte bekannt sein, dass die neueste Klasse des Kartenspiels seit Veröffentlichung die kompetitive Ladder terrorisiert. Mittlerweile wurde die Klasse bereits vier Mal generft, ohne das prominente Tempo-Deck vom Thron stoßen zu können. Es folgt also der fünfte Versuch, um dieses Ziel zu erreichen, doch dieses Mal muss nicht nur Illidan Einbusen hinnehmen. Im offiziellen Forum von Blizzard wurden die Karten vorgestellt die diesmal unter den Hammer kommen und es sind einige der mächtigsten Karten bekannter Archetypen mit dabei. Im Folgenden findet ihr die entsprechende Auflistung:

Dragonqueen Alexstrasza

Old: Battlecry: If your deck has no duplicates, add 2 other random Dragons to your hand. They cost (0). → New: Battlecry: If your deck has no duplicates, add 2 other random Dragons to your hand. They cost (1).

Corsair Cache

Old: Draw a weapon. Give it +1/+1. → New: Draw a weapon. Give it +1 Durability.

Metamorphosis

Old: Swap your Hero Power to “Deal 5 damage.” After 2 uses, swap it back. → New: Swap your Hero Power to “Deal 4 damage.” After 2 uses, swap it back.

Kayn Sunfury

Old: 3 Attack, 5 Health → New: 3 Attack, 4 Health.

Warglaives of Azzinoth

Old: [Cost 5] → New: [Cost 6].

Dragoncaster

Old: [Cost 6] → New: [Cost 7].

Fungal Fortunes

Old: [Cost 2] → New: [Cost 3].

Galakrond, the Nightmare

Old: Battlecry: Draw 1 card. It costs (0). → New: Battlecry: Draw 1 card. It costs (1).

Galakrond, the Apocalypse (Rogue)

Old: Battlecry: Draw 2 cards. It costs (0). → New: Battlecry: Draw 2 cards. They cost (1).

Galakrond, Azeroth’s End (Rogue)

Old: Battlecry: Draw 4 cards. It costs (0). → New: Battlecry: Draw 4 cards. They cost (1).

Das Balance-Update soll am kommenden Dienstag, dem 14. Juli 2020 online gehen und es verspricht die Meta von Hearthstone wieder einmal durcheinander zu wirbeln. Wird die Dämonen Jäger-Klasse endlich vom Thron der Meta gestoßen werden? Wir sind gespannt!

