Creepy Tale – Düstere Rätsel treiben auf der Switch ihr Unwesen

Heute fand das auf Steam bisher hochgelobte, düstere Puzzle-Abenteuer Creepy Tale endlich auch seinen Weg auf die Nintendo Switch. Für den PC bereits im Februar diesen Jahres erschienen, fand das Indie-Projekt schnell einen Weg in die Herzen vieler Spieler und erhielt auf Steam die Review-Wertung “Sehr Positiv”. Zurzeit erhaltet ihr das Spiel im Nintendo eShop mit 20% Veröffentlichungsrabatt für 7,99€.

Lüfte die Geheimnisse des gruseligen Waldes in Creepy Tale

Ihr geht mit eurem Bruder im Wald spazieren, als dieser plötzlich verschwindet und ihr euch in einer Reihe schrecklicher Ereignisse wiederfindet. Von nun an müsst ihr Rätsel lösen, euch vor bösen Monstern fürchten und friedliche Kreaturen retten. Der ganz normale Wahnsinn also. Wir haben hier die Features für euch im Überblick:

Gruselige atmosphärische Rätsel.

Elemente von klassischen Aufgaben: Sammle Gegenstände in deinem Inventar und nutze sie für eine Vielzahl von Fällen.

Aber das ist nicht deine einzige Aufgabe, du musst dich verstecken, wegrennen, sehr hoch springen und sogar … lernen wie man Rohrflöte spielt!

Magische Musik und schöne 2D Kunst, wird dich durch die dunkle Erzählung führen und dir ein paar unvergessliche Stunden bereiten!

Quelle: Nintendo eShop