Youtube Gaming – Debüt-Stream von Ninja mit über 100.000 Zuschauern

Tyler Blevins, besser bekannt als Ninja, ist einer der erfolgreichsten Streamer. Nach dem Durchbruch bei Twitch folgte der Wechsel zu Mixer. Die Streaming-Plattform befindet sich jedoch aktuell vor dem Aus. Somit stand die Zukunft von Ninja offen. Jetzt hat er aber mit vollem Erfolg sein Debüt auf Youtube Gaming gefeiert.

Ob Youtube Gaming oder Twitch ist noch unklar

Der Streamer konnte bis zu 100.000 gleichzeitig bei seinem Streaming-Debüt auf Youtube Gaming an den Bildschirm locken. Das sind 20.000 mehr Leute als bei seinem Start auf Mixer. Ein Grund für den Erfolg dürfte aber auch sein bisher bestehender Kanal auf Youtube sein, auf dem ihm knapp 24 Millionen Menschen folgen. Trotz seines Streams auf der Google-Plattform ist weiterhin unklar, wo das neue Zuhause von Ninja sein wird. Er lehnte wohl jedoch einen hochdatierten Vertrag von Facebook Gaming in Höhe von 60 Millionen US-Dollar ab. Somit steht möglicherweise auch noch eine Rückkehr zu Twitch im Raum. Für Facebook Gaming ist dies ein herber Rückschlag, Youtube Gaming dagegen könnte durch Blevins, aber auch aufgrund der vorhanden VOD-Struktur, tatsächlich der große Konkurrenz von Twitch werden. Wo Ninja in Zukunft zu sehen sein wird bleibt vorerst unklar. Wer sich seinen ersten Live-Auftritt bei Youtube anschauen will, der kann sich das unten beigefügte Video anschauen.

Quelle: Kotaku