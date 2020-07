Ubisoft – Uplay+ für kurze Zeit kostenlos

Wer schon immer mal den Spiele-Abo-Dienst Uplay+ ausprobieren wollte, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Ubisoft lässt euch nämlich den Aboservice bis zum 27. Juli 2020 komplett kostenlos testen. Sobald ihr die Trial-Phase beginnt, habt ihr sieben Tage Zeit, um in das Angebot reinzuschnuppern. Um nach der Testphase weiterhin Zugriff auf die Spielebibliothek zu haben, müsst ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Was bietet Uplay+?

Ähnlich wie Origin Access ist Uplay+ ein Aboservice, der euch Zugriff auf über 100 PC-Spiele aus dem Hause Ubisoft verschafft, wie Assassin’s Creed Odyssey oder Rainbow Six: Siege. Neben den Standard-Versionen beinhaltet das Portfolio allerdings auch die Sondereditionen der Games – also Deluxe, Gold oder Ultimate Editionen. Weitere Vorteile der Uplay+ Mitgliedschaft sind Inhalte, die ihr vorab erhaltet oder die Möglichkeit zur Teilnahme an Beta-Programmen. Der reguläre Preis für Uplay+ liegt bei 14,99 Euro im Monat. Reinschauen lohnt sich allemal!

