The Forgotten City – Neuer Gameplay-Trailer erschienen

Bei The Forgotten City handelt es sich um ein narratives Projekt für basierend auf einer gefeierten Mod, die von der National Writers’ Guild ausgezeichnet und mehr als 2,5 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Das vielversprechende Spiel wird bereits brennend erwartet und nun haben Dear Villagers im Rahmen der Gamespot Play For All Showcases einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der unter anderem Inhalte einer bisher noch nie gezeigten Mission enthält. Auf Steam kann der Thriller bereits vorgemerkt werden und wird voraussichtlich Ende 2020 erscheinen.

Zeitschleifen-Chaos in The Forgotten City

Ihr bewegt euch im Setting einer Utopie im römischen Reich, in der jeder Bewohner einer unterirdischen, verlorenen Stadt stirbt, wenn er eine Sünde begeht. Als Spieler dürft ihr niemals gegen die geheimnisvolle goldene Regel verstoßen. “Als Zeitreisender, der 2.000 Jahre in die Vergangenheit katapultiert wird, erlebst du ihre letzten Stunden immer wieder aufs Neue, während du ihren Ausgang mit jedem Geheimnis, das du erkundest und ergründest, in eine neue Richtung lenkst.”, heißt es in der Steam Beschreibung.

In guter alter “Und täglich grüßt das Murmeltier”-Manier müsst ihr diese Zeitschleife natürlich austricksen. Wir haben hier für euch einmal die Features im Überblick:

Erkunde eine authentische römische Stadt als offene Welt, die mit der Unreal Engine zum Leben erweckt wird.

Werde ein Teil des Lebens detaillierter und hochgradig interaktiver Charaktere.

Triff moralische Entscheidungen, die über Leben und Tod bestimmen können.

Begib dich auf die Spur eines packenden, nicht linearen Geheimnisses mit unterschiedlichem Ausgang.

Erschaffen deinen eigenen Charakter und bestimme sein Geschlecht, seine Volkszugehörigkeit und seinen Hintergrund.

Löse Probleme auf deine Weise mit Vernunft, Charme, Bestechung, Heimlichkeit, Einschüchterung oder durch ein geschicktes Ausnutzen der Zeitschleife.

Quelle: Dear Villagers via YouTube