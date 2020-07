Playstation Indies – Sonys Initiative und die neu(e)n Titel

Mit Playstation Indies hat Sony eine neue Initiative ins Leben gerufen, die es sich zur Aufgabe macht, der immer beliebter werdenden Indie-Branche und ihrer Community eine Plattform zu bieten. Mit dieser Initiative hofft Sony, “die besten Indie-Spiele für die PlayStation sowie die gesamte Indie-Community stärker in den Fokus zu rücken und besser unterstützen zu können.” Das Ziel ist es, Indie-Entwicklern und ihren Spielen den Rücken zu stärken und ihnen die Aufmerksamkeit und die Möglichkeiten zu schenken, die sie verdient haben. Denn eines ist sicher: Es braucht nicht immer einen AAA-Titel um ein gutes Spielerlebnis zu liefern. Im Rahmen der Ankündigung von Playstation Indies, wurden auch einige neue Titel für die PS4, aber auch für die kommende Next-Gen angekündigt. Wir haben die neuen Titel für euch hier im Überblick.

Haven

Das neue Spiel von The Game Bakers (auch als die Macher von Furi bekannt) ist ein entspanntes Koop-Abenteuer, in welchem ihr ein Paar begleitet, dass darum kämpft zusammenbleiben zu können. Ihr erforscht gleitend einen verlassenen Planeten und entspannt euch bei minimalistischen Spielelementen, die es trotzdem in sich haben. Das Spiel soll sich “wie Händchenhalten bei einem schönen Spaziergang im Freien” anfühlen und ohne großen Quest-Log, viel Benutzeroberfläche oder aufwendiges Crafting- & Levelsystem, eine Umgebung zum Abschalten erschaffen. Das Spiel wird noch 2020 für die Playstation 4 erscheinen.

Maquette

Das neue Projekt von Graceful Decay. Hier handelt es sich um ein narratives Puzzle-Spiel, in dem man die Erinnerungen eines Liebespaars entdeckt und begleitet und verschiedene Rätsel kreativ lösen muss. Hier existiert die Welt noch einmal in sich selbst, eine Mechanik, die ihr euch zunutze machen müsst, wenn ihr die Herausforderungen lösen wollt. Wechselt die Größen, bewegt Objekte und nutzt eure Umgebung, um euer Ziel zu erreichen. Auch Maquette erscheint noch dieses Jahr für die Playstation 4.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch

Ihr schlüpft in die Rolle von Rayton, einem kampferprobten Hasen mit einer gigantischen Metallfaust. Klingt kurios? Ist wohl auch so und verspricht eine Menge Spielspaß. Bei diesem Dieselpunk-Adventure für die PS4 kämpft ihr euch noch 2020 auf einer rasanten Rettungsmission den Weg frei und erkundet eine Stadt, die von bösen Maschinen überfallen wurde. Natürlich darf auch ein breit aufgestelltes Arsenal an Waffen nicht fehlen. Ein an Arcade-Systeme angelehntes Kampfsystem mit actiongeladenen Kombos und Effektfeuerwerken verspricht dabei ein einzigartiges Erlebnis.

Where the Heart Is

Zwischen Wahrheit und Fiktion bewegt sich dieses kommende Narrative Abenteuer für die PS4 und PS5. “Was wäre, wenn?” ist die Frage, die sich das Spiel in seinem Verlauf immer wieder stellt. Where the Heart Is erinnert Spieler ständig an dieses Zusammenspiel zwischen der Realität und einer Astralwelt. Die Linien zwischen dem Konkreten und der Vorstellung verschwimmen, während man die Vergangenheit und Zukunft des Hauptcharakters erkundet. Man trifft verschiedene Entscheidungen, die den Lauf des Spiels komplett verändern können. Wie im echten Leben ist der Weg zu dem diese großen und kleinen Entscheidungen führen nicht immer offensichtlich und so erlebt ihr jeden Spieldurchlauf anders. Mit diesem Spiel erschaffen Armature ein charakterorientiertes Erlebnis und “eine langsame Geschichte, die sich nach und nach offenbart”.

Creaks

In diesem handgezeichneten Puzzle-Adventure überlistet ihr düstere Kreaturen mithilfe von Licht. Im Sommer 2020 erscheint dieses Projekt von Amanita Design für die Playstation 4. Als Grundlage dient ein reales Phänomen namens Pareidolia, wodurch ein Gegenstand oder eine Gegebenheit eine Mehrdeutigkeit erhält. Zum Beispiel erkennt eine Person in einem Klecks Farbe einen Hund und eine andere Person sieht darin vielleicht einen Frosch. Dadurch trügt der Schein öfter, als man meinen mag. In einem Moment fühlt ihr euch durch ein Monster verfolgt und im anderen stellt ihr fest, dass es anscheinend noch nur eine Lampe war. Das Licht hilft euch dabei, die Geheimnisse zu lösen und im Spiel voranzukommen.

Heavenly Bodies

Dieses etwas andere Astronauten-Spiel von 2pt Interactive erscheint zu einem noch unbekannten Zeitpunkt für die Playstation 4 und 5. Ihr müsst an einer Raumstation Reparaturen durchführen und das natürlich im vollkommen schwerelosen Raum. Dafür müsst ihr Arme und Beine mit Triggern und Sticks physikalisch genau bewegen. Wem das allein zu langweilig ist: Das Spiel kommt auch mit einem Koop-Modus daher. Klingt alles einfach? Dann wartet erst mal ab und versucht euch an der Herausforderung des Weltalls!

Recompile

Mit Recompile haben Phigames ein einzigartiges Hacker-Jump ‘n Run für die Playstation 5 erschaffen. Entdeckt in einem erkundungsbasierten, vom Metroidvania-Genre inspirierten, Abenteuer die digitale Welt, während ihr versucht, nicht gelöscht zu werden. Ihr schlüpft in die Rolle eines vernunftbegabten Virus, dessen Ziel es ist Weisheit zu erlangen und die erste technologische Singularität herbeizuführen. Wie ihr das erreicht, ist euch relativ offengelassen, doch klar ist, dass ihr euch tüchtig durch Kämpfe, Plattform- und natürlich Hacking-Einlagen arbeiten müsst. Dabei reagiert die Umgebung auf eure Handlungen, also geht bedacht vor, wenn ihr euch durch die Welt namens The Mainframe bewegt. Welche Art KI wollt ihr werden?

Carto

Wie steht es um eure Landkarten-Skills? In Carto habt ihr die Umgebung wortwörtlich in eurer Hand, denn ihr könnt die einzelnen Sektionen eurer Karte immer wieder neu anordnen. Verbunden mit einer liebevollen Geschichte über Freundschaft und Selbstfindung bietet dieses innovative Puzzlespiel von Sunhead Games für die PS4 ein absolut neuartiges Spielerlebnis. Mit viel Charm und Witz löst ihr die Rätsel mysteriöser Welten und findet neue Freunde auf eurem Weg. Viel Wert legt das Studio dabei auch auf die Musik, die eure Reise begleitet. Also auf! Findet euren Weg und löst das Rätsel der Welt von Carto!

Worms Rumble

Worms kennt wahrscheinlich jeder, weshalb man an und für sich nicht mehr viel dazu sagen müsste. Doch anlässlich des diesjährigen 25-jährigen Jubiläums hat Team 17 noch eine Überraschung parat. Denn mit Worms Rumble schlagen die Entwickler einen neuen Weg ein und lassen euch Echtzeit-Kämpfe in einer Arena bestreiten. Rundenbasierte Kämpfe gehören hier also der Vergangenheit an, wodurch ihr euch in Zukunft ohne große Verzögerung bei eurem Gegner mit einer gepflegten Bananenbombe revanchieren könnt. Mit bis zu 32 Spieler könnt ihr euch hier in einer detaillierten 3D-Umgebung, mit Crossplay zwischen Playstation 4 und 5, ordentlich bekriegen.

Ebenfalls wird es mit dem Modus “Last Worm Standing”, eine Art Battle Royale-Modus geben, bei welchem ihr nur gewinnt, wenn ihr auch als letzter steht. Für alle, die alleine zu viel Angst oder Langeweile haben, gibt es auch den “Last Squad Standing”-Modus, bei dem ihr euch dann in zehn Dreierteams auf die Birne haut. Hierbei orientiert sich Worms Rumble durchaus an den berühmten und beliebten Battle Royale-Klassikern und so findet man ebenso bekannte Elemente wie die berüchtigten Zonen wieder. Natürlich könnt ihr dabei auch eure Würmchen wieder nach Lust und Laune personalisieren, wie man vom Worms-Franchise gewohnt ist.

Und? War für euch etwas dabei? Was gefällt euch besonders an Indie-Spielen? Schreibt es uns in die Kommentare!

Quelle: Sony