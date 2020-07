Playstation 5 – So sehen die Spieleboxen aus

Wie die Playstation 5 aussieht wissen wir ja bereits, jedoch wussten wir bisher nicht ob sich das Design der Spieleboxen ändern würde. Jetzt gibt es eine Antwort.

Bevor wir die finale Enthüllung der neuen Sony Konsole erleben durften, hatten viele Designer Konzepte für den möglichen Look im Internet verbreitet. Am Ende überraschte das finale Design aber dennoch wohl viele Gamer.

Aber auch der künftige Look der Spieleboxen war bei vielen ein Thema. Manche hofften insbesondere nach der Enthüllung der Konsole auf eine weiße oder schwarze Box, anstatt der aktuellen blauen Hüllen. Sony selbst gab jetzt einen Vorgeschmack auf das Design.

Die PS5 Boxen werden den blauen Hüllen wohl treu bleiben und dafür schlicht die Banderole am oberen Rand von blau zu weiß umfärben. Als Beispiel dient hier Spider-Man Miles Morales vom hauseigenen Studio Insomniac.

Natürlich heißt dies nicht, dass man vereinzelt auch andere Farbvarianten sehen wird, aber generell wird dies wohl das Standarddesign für die künftigen Spiele sein. Jetzt bleibt nur noch die Frage wann es endlich losgeht mit der neuen Generation und zu welchem Preis.

A sneak peek at what PS5 games will look like when you see them on store shelves starting this holiday: https://t.co/i2ByEdWYRS pic.twitter.com/TmB4FzFMJZ

— PlayStation (@PlayStation) July 9, 2020