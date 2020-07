Xbox Series X – Microsoft fordert kostenlose Next-Gen-Upgrades bei den Spielen

Mit der Xbox Series X erscheint Ende des Jahres Microsoft’s neue Heimkonsole. Im Zuge des Releases hat der Software-Riese auch Smart Delivery angekündigt. Damit möchte man den Generationswechsel so angenehm wie möglich gestalten. Laut neuen Berichten soll Microsoft andere Publisher sogar darum gebeten haben, kein Geld für die Next-Gen-Upgrades zu verlangen.

Smart Delivery für die Xbox Series X ist keine Pflicht

Laut VGC soll Microsoft an diverse Publisher getreten sein, mit der Bitte kein zusätzliches Geld für die Next-Gen-Version zu verlangen, wenn man das Spiel bereits für die Xbox One besitzt. Damit möchte man sicher auch Smart Delivery promoten. Das Feature erlaubt es, dass man ein Spiel für die Xbox One kann und es ohne Aufpreis auch mit allen grafischen Verbesserungen auf der Series X abspielen kann. Letztlich liegt es aber in der Hand der Publisher diese Funktion auch zu nutzen. Jedoch verbietet Microsoft zumindest kostenpflichtige Grafik-DLC’s, die über den Store vertrieben werden könnten. Für Smart Delivery wurden jedoch unter anderem schon Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed: Valhalla und Destiny 2 bestätigt. 2K dagegen hat im Falle von NBA 2K21 ein Bundle parat, welches für 99€ beide Konsolen-Versionen bereit hält. Somit bleibt am Ende zu hoffen, dass die meisten Publisher der Bitte Microsoft’s nachkommen werden.

Quelle: VGC