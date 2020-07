The Dark Pictures Anthology: Little Hope – Horror-Abenteuer erscheint zu Halloween

Der nächste Eintrag in der The Dark Pictures Anthology erscheint Ende Oktober 2020.

Exklusive Collector’s Edition im Anmarsch

Mit The Dark Pictures Anthology: Little Hope steht bereits der nächste Teil der Antologieserie von den Until-Dawn-Machern in den Startlöchern. Publisher Bandai Namco hat heute nun endlich auch den Releasetermin des Horror-Abenteuers bekannt gegeben. Demnach können sich Freunde von Gruselspielen den 30. Oktober rot im Kalender markieren. Pünktlich zum Halloween-Fest steht Little Hope dann nämlich auf PS4, Xbox One und PC zum Kauf bereit.

Abseits der Standard Edition des Spiels können sich Fans auch eine Limited Edition sichern, die neben Little Hope und Man of Medan auch eine Stoffkarte, zwei Sammler-Pins und ein Steelcase mit vier Fächern beinhaltet. Darüber hinaus wird es zum Release auch eine Collector’s Edition geben, die zusätzlich zu den bereits genannten Inhalten mit einer Replik von Marys Puppe daherkommt. Letztere Version wird exklusiv im Bandai Namco Store angeboten.

Quelle: Bandai Namco