Sega – Die nächste Mini-Konsole wurde angekündigt

Nachdem Sega im vergangenen Monat den Game Gear Micro angekündigt hat, folgt jetzt bereits die zweite Ankündigung: Mit dem Astro City Mini bringt der japanische Videospielhersteller eine Miniatur-Version des Retro-Automaten Astro City auf den Markt, der 1993 erstmals das Licht der Welt erblickte. Die Neuauflage bekommt einige Aufbesserungen spendiert – HDMI-Ausgang, Micro-USB, 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse und zwei USB-A-Anschlüsse.

Ganze 36 installierte Klassiker

Wie Sega verraten hat, finden sich insgesamt 36 Klassiker auf dem Astro City Mini wieder. Ende 2020 soll der Mini-Automat in Japan erscheinen und für umgerechnet 100 Euro erhältlich sein. Ob auch wir in Deutschland in den Genuss kommen werden, ist bisher nicht klar. Aber einige der 36 installierten Spiele sind bereits bekannt:

Alien Syndrome

Alien Storm

Golden Axe

Golden Axe – The Revenge of Death Adder

Columns II

Dark Edge

Puzzle & Action – Tant-R

Virtua Fighter

Fantasy Zone

Altered Beast

Quelle: 9to5toys