Windbound – Gameplayvideo gibt Einblick in das Survival-Abenteuer

Mit Windbound kommt im Sommer ein neues Survival-Open World-Adventure auf uns zu und um uns darauf einzustimmen, hat Deep Silver nun ein etwa 20 minütiges Gameplay-Video veröffentlicht. Das Spiel erscheint am 28. August 2020 für den PC, Playstation4, Nintendo Switch und Xbox One. Auf Steam könnt ihr das Ganze sogar schon vorbestellen und euch einen Vorbestellerbonus in Form von den drei Ingame-Gegenständen Karas Ahnentracht, Karas Ahnenruder und Karas Ahnenmesser sichern.

Erkundet die Inseln und das Meer in Windbound

Ihr schlüpft in die Rolle von Kara, einer Kriegerin, die auf hoher See von einem schweren Sturm erfasst und von ihrem Stamm getrennt wurde. Der Hohen See ausgeliefert, werdet ihr an die Küste der Verbotenen Inseln gespült und müsst mit dem klarkommen, was ihr findet. In diesem Indie-Abenteuer erkundet ihr eine unbekannte Insel, nachdem ihr Schiffbruch erlitten habt. Um zu überleben müsst ihr euch an die Umgebung anpassen und mit eurem selbstgebauten Floß weitere Inseln erreichen. Beim Erkunden enthüllt ihr Geheimnisse der Vergangenheit und der Zukunft und löst das Rätsel hinter all dem, was diese Welt zu bieten hat. Stelle Werkzeuge und Waffen her, mit denen ihr euch gegen die wilden Wesen der Inseln behaupten könnt. Lebt mit der Natur und sucht euren Weg nach Hause, während ihr mit Fuß und Segel die offene Welt für euch erobert und euch dem Zauber der Inseln und des Meeres hingebt.

Quelle: Deep Silver via YouTube