Playstation 5 – Gebrauchte Spiele erhalten ebenfalls Next-Gen-Upgrade

Bei einem Interview mit der japanischen Website Gamespark bestätigte ein Sony-Mitarbeiter nun, dass auch gebraucht erworbene PS4-Spiele ein Playstation 5 Upgrade erhalten werden. Auch hier wird das Ganze kostenlos sein, wie das Ganze jedoch technisch umgesetzt werden soll, bleibt noch ungeklärt. Kostenlose Next-Gen-Upgrades liegen jedoch als optionales Angebot weiterhin im Entscheidungsspielraum der Publisher. Bisher sind vor allem für Cyberpunk 2077, Marvel’s Avengers, Destiny 2 und FIFA 21 Upgrades bereits bestätigt worden. Die Exklusiv-Titel The Last of Us II und Ghost of Tsushima werden ebenfalls auf der PS5 laufen, jedoch ist bisher unklar inwieweit sie von den Next-Gen-Möglichkeiten profitieren.

Gebrauchtspiele als günstige Alternative zu Playstation 5-Veröffentlichungen?

Dadurch, dass nun die kostenlose Upgrade-Möglichkeit auch gebrauchten Spielen zur Verfügung stehen soll, ist es natürlich generell auch möglich, günstiger an begehrte Next-Gen-Titel zu kommen, die diese Funktion unterstützen. Gerade beispielsweise beim begehrten Cyberpunk 2077, sollte dies eine sehr gute Variante darstellen, um den höchstwahrscheinlich höheren Preis des Next-Gen-Launch-Artikels, zu umgehen. Jedoch wird dieser Voteil den Nutzern der Digital Version der neuen Konsole wohl logischerweise verwehrt bleiben. Nach momentanem Stand wird es auch in Zukunft nicht möglich sein, digitale Käufe weiterzugeben oder zu verkaufen und ohne Disk wird es wohl schwer sein, nachzuweisen, dass man Besitzer eines physischen Spiels ist. Bisher ist auch noch nicht bekannt, welche Titel nun abwärtkompatibel auf der neuen Konsole laufen werden, oder welche weiteren Titel solch ein Upgrade erhalten werden. Demnach bleibt es spannend und bis zur Veröffentlichung, wird es ganz sicher noch das ein oder andere Event mit neuen Infomationen geben.

PlayStation 5 Freue dich auf blitzschnelles Laden mit einer ultraschnellen SSD, eine realistischere Spielerfahrung durch haptisches Feedback, adaptive Trigger-Tasten und 3D-Audio sowie eine völlig neue Generation unglaublicher PlayStation-Spiele.

Nutze die Leistung der speziell entwickelten CPU, GPU und SSD mit integriertem I/O und erlebe, wie diese PlayStation-Konsole die Gaming-Welt revolutioniert.

Lass dich von der unglaublichen Grafik in den Bann ziehen und erlebe die neuen Funktionen der PS5.

Entdecke ein noch fesselnderes Spielerlebnis mit Unterstützung fürhaptisches Feedback, adaptive Trigger und 3D-Audio-Technologie.

Quellen: PCGH, Gamespark