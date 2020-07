D3: Devolver Digital Direct – Show wird am 11. Juli ausgestrahlt

Bereits vor 2 Wochen kündigte der amerikanische Publisher Devolver Digital an den traditionellen E3-Showcase trotz Messeausfall auch in diesem Jahr zu veröffentlichen. Nun terminiert man das humorvolle Event konkreter.

D3: Devolver Digital Direct am 11. Juli

Demnach ließ man unlängst via Twitter verlauten, dass sich Fans des Indie-Portfolios am 11. Juli um 21 Uhr über die Ausstrahlung des überzeichneten Events freuen dürfen. Devolver Digital wird also auch in diesem Jahr der eigenen Traditionen frönen und mit einer recht sarkastischen, branchenkritischen Art das etablierte Marketing-Gerede der großen Unternehmen aufs Korn nehmen. Dabei kündigte man konkreter an zahlreiche neue Gameplay-Einblicke sowie Releasetermine zu heißerwarteten Spielen zu veröffentlichen. Auch komplett neue Titel sollen ihren Platz in der Show finden. Devolver Digital erklärt weiterhin, dass der effiziente “Missbrauch des Marketingbudgets” dann schlussendlich in der Veröffentlichung diverse Gameplay-Demos gipfelt – darunter Carrion, Disc Room, sowie ein noch unbekanntes Projekt.

Devolver Direct streaks toward the future's future on Saturday, July 11 at 12PM Pacific via @Twitch! #checkalook pic.twitter.com/xkDnaWsfGC — Devolver Digital (@devolverdigital) July 1, 2020

Quelle: Devolver Digital via Twitter