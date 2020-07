Neon Abyss – Trailer zur Switch-Demo veröffentlicht

Fans von Rougelike-Games dürfen sich freuen, denn Team17 hat heute in Zusammenarbeit mit Veewo Games eine Switch-Demo für den Rougelike-Action-Platformer Neon Abyss veröffentlicht. Das Spiel wird am 14. Juli 2020 für Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC erscheinen. Die kostenlose Switch-Demo gibt dabei einen Einblick in vier zufällig generierte Levels in denen ihr dem Ruf des Hades folgt und euch mit den Göttern messen müsst.

Rasante 2D-Action in Neon Abyss

Das Spiel kombiniert blitzschnelle Run’n’Gun-Action mit herausfordernden Rogue-like-Mechaniken. Du bist Teil des von Hades zusammengestellten Grim Squads, der gegen die neuen Götter kämpfen soll. Dabei sterbt ihr nicht, wenn ihr besiegt werdet, sondern ersteht noch stärker wieder auf, um erneut eure Schlachten zu schlagen.

Die Features für euch im Überblick:

Dungeon-Entwicklung

Mit jedem Durchgang können neue Räume, Gegenstände, Bosse, besondere Regeln und sogar neue Enden freigeschaltet werden! Jeder Dungeon ist einzigartig und wird an deinen eigenen Spielstil angepasst.

Unbegrenzte Gegenstandssynergien

Auf deinem Weg durch die Dungeons sind zufällig auftauchende Gegenstände der Schlüssel zum Eindringen ins Abyss. Ihre passiven Effekte können unbegrenzt gestapelt werden, sodass zahlreiche Kombinationen möglich sind, die jeden Durchgang einzigartig machen.

Züchte dir deine eigenen Gefährten

Falls du etwas Gesellschaft auf deiner Reise durch die finsteren Tiefen des Abyss benötigst oder einfach nur jemanden, der dir im Kampf zur Seite steht, kannst du Eier einsammeln, aus denen zufällige Gefährten mit besonderen Fähigkeiten schlüpfen. Wenn du lange genug am Leben bleibst, kannst du sogar sehen, wie sie sich weiterentwickeln!

Minispiele

Du brauchst eine Pause von dem ganzen Monster Abschlachten? Dann versuch’s doch mal mit einem Minispiel, durch das du ganz nebenbei auch noch ein paar nützliche Gegenstände sammeln kannst! Klaviervorführungen, Meditationsherausforderungen, Tanzwettbewerbe und mehr erwarteten dich! Und auf einmal ist das Leben gar nicht mehr so langweilig!

Quelle: Team17 via YouTube