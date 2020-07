Final Fantasy XIV – Releasetermin für Patch 5.3 angekündigt

Reflections in Crystal wird der Titel des neuen Final Fantasy XIV Patches 5.3 sein, verkündete Produzent und Direktor Naoki Yoshida im neuesten “Brief des Produzenten”. Ebenso wurden weitere Infos zu Veröffentlichung und Inhalt des Updates bekanntgegeben. Eigentlich hätte der Patch am 16. Juni 2020 erscheinen sollen, doch auch Square Enix blieb von den Auswirkungen der Corona-Krise nicht verschont, weshalb er zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben und die Zeit mit einigen Events überbrückt wurde.

Nicht mehr allzu lang bis zum neuen Final Fantasy XIV-Patch

Bisher wissen wir noch nicht sonderlich viel über 5.3, jedoch kursierten natürlich einige Gerüchte. Zwei davon wurden jetzt durch Naoki Yoshida offiziell bestätigt. Unter anderem erhalten der neue 24er-Raid und der Kollab-Reihe mit Nier: Automata und neue Inhalte der Königinnenwache Einzug. Um jedoch die Gerüchte weiter anzuheizen, veröffentlichte der Produzent im gleichen Zug einen neuen Ingame-Screenshot, der den Bauplan eines Panzers zeigt (siehe unten). Was es damit auf sich hat, wurde dementensprechend noch nicht gelöst. Das neue Gemunkel reicht dabei von einem Einsatz im neuen NieR-Raid, bis hin zu einer Kollaboration mit beispielsweise Girls und Panzer oder Valkyria Chronicles.

Generell will das Team nun allmählich zu seinem 3-Monats-Rhythmus der Veröffentlichung neuer Patches zurückkehren, jedoch wird die verlorene Zeit nicht aufgeholt werden. So wird 5.3 am 11. August 2020 erscheinen und der nächste dann voraussichtlich erst wieder im November 2020. Am 22. Juli 2020 soll der nächste Brief Live erscheinen und detailliertere Infos zum Inhalt des Updates geben, wo wir auch den neuen Trailer das erste Mal zu Gesicht bekommen werden.

Quelle: Lodestone – Brief des Produzenten