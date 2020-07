Batman – Mögliche Ankündigung auf dem DC FanDome im August

Laut einem Artikel von Bloomberg soll das neue Batman-Spiel im August während einem DC FanDome Event angekündigt werden. Dass Warner Bros. Montreal an einem neuen Game arbeitet, ist schon länger bekannt, doch was uns darin genau erwartet und wann es eigentlich enthüllt wird, ist bisher nicht klar. In der letzten Zeit gab es immer wieder diverse Gerüchte, die sich aber stark unterschieden. Da die E3 dieses Jahr wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt wurde, musste Warner Bros. ihre Pläne für eine Ankündigung ändern.

Die Gerüchteküche brodelt übrigens fleißig weiter. Das neuste Gerücht kommt vom Insider TheComixKid: Im neuen Game soll die gesamte Batman-Familie spielbar sein und der Rat der Eulen soll als Hauptantagonist fungieren. Zudem soll es Verbindungen zu anderen Spielen geben und sogar das aus Mittelerde: Schatten des Krieges bekannte Nemesis System verwendet werden. Mal schauen was der August für die Batman-Fans unter uns parat hält.

Just a reminder here is what I heard about the new Batman game from someone who worked on it in the beginning

-Bat-family playable

-multiple factions n a nemesis system that includes GCPD

-Owls were the main antagonist

-connections to other games

Can August come quick enough pic.twitter.com/pijy4yUGPH

— KC Walsh – Black Lives Matter (@TheComixKid) June 30, 2020