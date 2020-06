Crysis Remastered – Gameplay-Premiere am Mittwoch

Mit Crysis Remastered kündigte Entwickler Crytek bereits vor einigen Wochen eine überarbeitet Fassung des populären Shooters aus dem Jahre 2007 an. Nun dürfen Fans mit den morgigen 1. Juli auch erste Gameplay-Einblicke erwarten.

Erstes Gameplay von Crysis Remastered

So kündigte die deutsche Spieleschmiede unlängst an, dass Spieler am 1. Juli erste Ausschnitte aus dem Spielgeschehen der Neuauflage erwarten dürfen. Um 18 Uhr unserer Zeit soll der Stream unter anderem via YouTube zu verfolgen sein. Die überarbeitete Fassung des Action-Hits soll bereits im laufenden Sommer für PC, Xbox One, PlayStation 4 sowie Nintendo Switch veröffentlicht werden. Einen konkreten Releasetermin nannte Crytek bislang allerdings noch nicht. Das Remastred soll neben ersten Raytracing-Elementen ebenfalls verbesserte Texturen sowie Assets bieten können. Ein Release für die kommende Konsolengeneration wurde seitens des deutschen Studios bislang noch nicht offiziell in Aussicht gestellt.

Die Gameplay-Premiere könnt ihr euch am Mittwoch hier ansehen:

Quelle: Crytek