Xbox Series S – Besitzt angeblich gleiche CPU-Taktrate wie Xbox Series X

Die Gerüchte rund um die Xbox Series S reißen nicht ab. Unter dem Codenamen “Lockhart” geistert die günstigere Variante der Xbox Series X bereits seit einiger Zeit durch das Netz. Zudem gab es viele Spekulationen über die verbaute Technik der Konsole. Laut einem neuesten Gerücht soll zumindest die CPU der Konsole gar nicht mal so schlecht ausfallen.

Die Gerüchte zur Xbox Series S kommen von einem Branchen-Kenner

Tom Warren, Redakteur bei The Verge, ist bekannt dafür, sehr nah an der Branche zu sein und Einblick in Insider-Bereich zu haben. Warren hatte vor einiger Zeit auf Twitter gepostet, dass die CPU-Taktrate der Series S geringer ausfallen werde, als beim großen Bruder. Diese Aussage relativierte er nun aber und versicherte, dass die Taktrate die gleiche sie wie bei der Series X. Nur bei der GPU soll es wohl gravierende Unterschiede geben. In einem weiteren Post bekräftigt er, dass die günstigere Next-Gen-Xbox den Fokus auf 1080p, bzw. 1440p legen wird. 4K sei also kein Thema. Die Frage scheint also nur noch zu sein: Wann wird das Gerät enthüllt. Laut Eurogamer wird dies im August passieren, laut anderen Quellen bereits im Juli zum großen Xbox-Event. Es bleibt somit abzuwarten, wann wir die neue Hardware sehen werden. Auch wenn Tom Warren als verlässlich gilt, müssen wir diese Infos an der Stelle weiterhin als Gerücht einstufen.

Quelle: Tom Warren via Twitter