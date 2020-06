Focus Home Interactive – Publisher übernimmt Entwicklerstudio Deck 13 Interactive

Das in Frankfurt ansässige Entwicklerstudio Deck 13 Interactive, wurde nun vom französischen Publisher Focus Home Interactive übernommen. Bereits in der Vergangenheit, arbeiten die beiden Firmen an gemeinsamen Projekten.

7 Millionen Euro Übernahme!

Deck 13 arbeitete an soulslike Titeln wie der “The Surge”-Reihe und Lords of the Fallen. Focus Home Interactive sollte man von Titeln kennen, wie Vampyr und A Plague’s Tale: Innocence. “Wir arbeiten mit den Kollegen aus Frankreich ja schon seit vielen Jahren und mittlerweile am dritten gemeinsamen Projekt zusammen und daraus hat sich im Laufe der Zeit eine sehr vertrauensvolle und erfolgreiche Partnerschaft entwickelt”, sagte Jan Klose auf der Seite Gameswirtschaft. Die Übernahme lies sich Deck 13 mit 7 Millionen Euro gut bezahlen, alle Mitarbeiter und die Führung werden bleiben wie bisher. Jan Klose und Mathias Reichert bleiben weiterhin als an der Spitze des Unternehmens. Als Teil von Focus Home Interactive, ergeben sich neue Möglichkeiten, wodurch Deck 13 langfristiger und strategischer planen kann. Aber was uns der Zusammenschluss der beiden Firmen am Ende bringen wird, werden wir wohl erst noch herausfinden.

Quelle: Gameswirtschaft