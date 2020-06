Cyberpunk 2077 – Berühmtes Schwert von Geralt wird zum Fahrzeug

Eines der mächtigsten und berühmtesten Schwerter aus The Witcher 3 wird auch in Cyberpunk 2077 zu finden sein. Allerdings wird Aerondight im futuristischen Rollenspiel-Epos von CD Projekt Red kein Schwert, sondern ein übermotorisiertes Auto sein. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden!

Aerondight in Cyberpunkt 2077

Obwohl es nur ein kleines Easter Egg sein wird, verdient diese Idee der Entwickler eine Nachricht. Denn eines der stärksten Late-Game-Schwerter aus The Witcher 3 wird auch in Cyberpunk 2077 zu finden sein, nur eben in der Gestalt eines Automobils. Aerondight war ein einzigartiges Schwert des Fantasy-Rollenspiels, da es eure Schadenswerte anhand eures Levels aufpoliert hat und somit immer weiter hoch skalierte. Ob das gleichnamige Auto in Cyberpunk 2077 ähnliche Fähigkeiten besitzen wird, ist relativ unwarscheinlich, aber es sieht verdammt cool aus. Das entsprechende Bild dazu findet ihr unter dieser News, inklusive eines lustigen Memes welches wir passend dazu bei reddit gefunden haben.

Bislang ist leider noch nicht einmal bestätigt, ob ihr Aerondight überhaupt selber fahren könnt, da das Easter Egg in Form eines Automobil Katalogs gestaltet ist. Übrigens wurde bestätigt, dass ihr in Cyberpunk 2077 euer motorisiertes Gefährt genauso herbeirufen könnt, wie das Pferd von Geralt in The Witcher 3.

