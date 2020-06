The Last of Us: Part II – Über 4 Millionen verkaufte Kopien in drei Tagen

Damit ist es offiziell: The Last of Us: Part II ist der am meisten verkaufte Exklusivtitel der PlayStation 4. In gerade einmal drei Tagen verkaufte sich der emotionale Thrid-Person-Shooter über 4 Millionen mal und schlägt damit PlayStation-Größen wie Spider Man oder God of War. Die Entwickler von Naughty Dog sind dementsprechend begeistert und wendeten sich mit Danksagungen an die Community. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden!

Ellie schlägt Peter Parker um Längen

Sony gab gestern offiziell bekannt, dass The Last of Us: Part II, das Spider Man-Remake in Sachen Verkaufszahlen vom Thron gestoßen hat. Das Helden-Spiel von Insomniac hatte “gerade” einmal 3,3 Millionen Kopien innerhalb der ersten drei Tage verkaufen können. Damals schlug Spidey damit Kratos, denn God of War schaffte es auf 3,1 Millionen Verkaufszahlen in der gleichen Zeitspanne. Grund genug für die Entwickler von Naughty Dog, der schnell wachsenden Community für den Glauben an ihr Sequel zu danken:

Us Part II gespielt und ihre Erfahrungen in der letzten Woche mit uns geteilt haben. Wir wollten eine neue Art von Geschichte zu erzählen, die sich mit schwierigen Themen befasst und euch auf eine unerwartete Weise herausfordert. Es war unglaublich schön zu hören, wie das bei so vielen von euch Anklang gefunden hat. Außerdem sind wir begeistert zu sehen, welche Art von nachdenklichen Diskussionen sie bei euch ausgelöst haben. Wir erfreuen uns täglich an eurer Kreativität – wunderschöne Fotos dank des Fotomodus, umwerfende Gameplay-GIFs oder die Songs, die ihr mit Ellies Gitarre aufgenommen habt. The Last of Us Part II wurde dank den Bemühungen von Hunderten talentierten und leidenschaftlichen Entwickler hier bei Naughty Dog ermöglicht. Wir können uns keine größere Ehre vorstellen, als auch euch und eure Leidenschaft beim Spielen zu sehen. Vielen Dank, dass ihr uns dabei geholfen habt, diesen erstaunlichen Meilenstein zu erreichen.

Viele hatten vor dem Release von Part II angenommen, dass sich der Titel aufgrund seiner höheren USK Bewertung, schlechter als Spider Man verkaufen würde. Doch nichtsdestotrotz fährt Naughty Dogs Sequel einen Verkaufsrekord nach dem anderen ein und erntet die Lorbeeren ihres ursprünglichen Meisterstücks. Trotz einer fragwürdigen negativen Bewertungswelle seitens einiger Privatpersonen auf Metacritic und Co. fährt The Last of Us: Part II in der Presse eine großartige Bewertung nach der anderen ein. Was wir von der Fortsetzung der Meisterwerks The Last of Us halten, werdet ihr in den kommenden Tagen erfahren.

Quelle: play-experience.com