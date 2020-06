Warframe – Neues Update und Hard Mode

Erst gestern hatten wir berichtet, dass sich das Deadlock Protocol Update für Warframe in Zertifizierung für Konsolen befindet. Jetzt gibt es bereits einen Starttermin.

Erst gestern haben wir noch darüber gesprochen, dass sich das nächste Update Deadlock Protocol in Zertifizierung für die Konsolen befindet. Heute kam dann überraschend schnell die Mitteilung, dass das Update am 30.6.2020 erscheinen wird.

Damit aber nicht genug, denn über das Wochenende werden etwa 1000 zufällig gewählte Spieler auf PC an der nächsten Testrunde teilnehmen können. Im Test Cluster soll dann der neue “Steel Path” spielbar sein.

Dabei handelt es sich um einen Hard Mode für alle Spieler, die die Sternenkarte vervollständigt haben. Feinde starten dabei gleich jenseits von Level 100+ und exklusive kosmetische Belohnungen sollen auf Spieler warten.

