Xbox Series X – Weitere Details zur Xbox Lockhart geleakt

Im Rahmen eines offiziellen Entwicklerupdates von Microsoft tauchte erneut eine Konsole mit dem Codenamen Xbox Lockhart auf. Über dieses ominöse Projekt wird bereits seit der Enthüllung der nächsten Konsolen Generation gemunkelt, jedoch scheinen sich allmählich die Fakten zu verdichten. Mehr dazu erfahrt ihr im Folgenden!

Seit die Xbox Series X offiziell vorgestellt wurde, geht die Tech-Community davon aus, dass diese Xbox nicht die einzige Version der NextGen-Daddelkiste sein wird – eine deutlich günstigere, technisch schwächere Konsole erscheint naheliegend. Microsoft hatte diesbezüglich bereits häufiger den Codenamen Lockhart gestreut, hinter dem viele gerade diese Xbox vermuten. Ähnlich der Laufwerklosen PlayStation 5, soll die Xbox Lockhart ohne Laufwerk und mit einigen technischen Abstrichen auskommen. Doch wie kommen wir auf all das?

Alle paar Monate gibt Microsoft offizielle Updates zum Entwicklungsstand der Xbox-Familie heraus. Im jüngsten Update erspähte der Security Researcher TitleOS, dass Microsoft Lockhart offen und für alle sichtbar unter der Kategorie “Series X Familie” aufführt. Die technischen Details bestätigen dabei die Vermutung einer etwas schwächeren NextGen-Konsole. Anfang des Monats hatte TitleOS einen weiteren Hinweis auf die Existenz der Lockhart im OS der Xbox Series X entdeckt.

Wann können wir als mit der offiziellen Ankündigung dieser Konsole rechnen? Im Juli plant Microsoft einen weiteren Inside Xbox-Stream, also mit etwas Glück bereits in wenigen Wochen.

More proof of Lockhart, this time from the XDK/GDK release notes for June 2020. pic.twitter.com/hulDoC9owv

— TitleOS (@XB1_HexDecimal) June 24, 2020