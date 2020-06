Tales of Arise – JRPG aus 2020 verschoben

Die globale COVID Pandemie beeinflusst noch immer viele Bereiche und so natürlich auch Games. Daher erscheint Tales of Arise jetzt nicht mehr 2020.

Der Tales of Arise – Neuer Trailer zur Tokyo Game Show sollte noch in diesem Jahr erscheinen, aber daraus wird jetzt nichts mehr. In einem Statement hat Publisher Bandai Namco jetzt den Release verschoben.

Trotz der veränderten Umstände während der Entwicklungsarbeit, hat das Team gute Fortschritte gemacht. Allerdings will man dem Team mehr Zeit einräumen, um die eine qualitativ hochwertige Erfahrung abliefern zu können.

Aktuell möchte man noch kein neues Releasefenster ankündigen und sich erstmal auf die Arbeit fokussieren.Sobald man mehr Details habe, will man aber die Fans einweihen. Erscheinen soll der Titel aktuell aber noch immer auf Playstation 4, Xbox One und PC.

Hello, everyone. Today we must announce a delay for the launch of #TalesofArise.

Our producer has written a post about the reasons for this change in date. https://t.co/xetiDFijzw

Thank you all for your continued support as we work to make Tales of Arise the best it can be!

— Tales of… (@TalesofU) June 25, 2020