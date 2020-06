Sonic the Hedgehog – Bis zu 95% Rabatt auf Sonic Spiele bei Steam

Wer seine Sammlung an Sonic Spielen aufstocken möchte, der sollte bei Steam schnell sein. Eine riesen Auswahl an Spielen ist im Angebot, bis hin zu 95% Rabatt.

Sonic Generations Collection für 1€!

Das große Highlight der Sonic-Angebote, wird wohl die Sonic Generations Collection sein, die ihr für einen schlappen Euro erhalten könnt. Hier finden sich die 95% Rabatt wieder, denn das Paket kostet normalerweise 19,99€. Neben dem Hauptspiel, ist auch der Casino Night DLC enthalten und den einen Euro sollte man doch rumfliegen haben. Dann gibt es noch das Sonic the Hedgehog: Ultimate Bundle für 80,26€, welches normalerweise 240,81€ kosten würde. Das sind 67% Rabatt und ihr bekommt dafür eine große Bandbreite an 2D und 3D Jump’n’Run Titeln, Rennspiele und Kampfspiele. Lasst euch aber nicht zu viel Zeit, denn das Tagesangebot endet bereits in wenigen Stunden! Wer also noch ein paar Mark übrig hat, kann sich hier für wenig Geld, ein Stück Geschichte sichern.

Sonic the Hedgehog [Blu-ray] Schwartz, Ben, Carrey, Jim, Marsden, James (Schauspieler)

Fowler, Jeff (Regisseur)

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 6 Jahren

Quelle: Steam