Need For Speed: Hot Pursuit – Kommt ein Remaster?

Am vergangenen Freitag veröffentlichte Publisher Electronic Arts ein Remaster zum populären Rennspiel Burnout Paradise für die Nintendo Switch. Wenn man einem bekannten Insider Glauben schenkt, soll bereits in Kürze ein weiteres Rennspiel folgen.

Kommt Need For Speed: Hot Pursuit zurück?

So meldete sich unlängst Jeff Grubb, seines Zeichens VentureBeat Redakteur, zum Thema zu Wort. Dieser erklärt ausführlich, dass Electronic Arts abseits von Burnout Paradise ein weiteres Rennspiel Remaster plant. Dabei handelt es sich konkreter um das 2010 veröffentlichte Spiel Need For Speed: Hot Pursuit, welches angeblich nicht nur für die Nintendo Switch erscheinen soll. Das noch unangekündigte Remaster soll schlussendlich ebenfalls für PC als auch “weitere Konsolen” zu haben sein. Auch zum Release wurde Grubb konkreter. So soll die Veröffentlichung der Neuauflage bereits innerhalb der nächsten 12 Monate erfolgen. EA hat sich bislang noch nicht offiziell zu diesen Gerüchten geäußert.

