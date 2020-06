Marvel’s Avengers – Gratis Upgrade für PS5 und Xbox Series X

Marvel’s Avengers wird ein gratis Upgrade auf neuere Konsolen bekommen, dass bestätigte Square Enix nun über ihr Presseportal.

Upgrade und Cross-Gen-Funktion werden kommen!

Spieler können sich ohne Sorge Marvel’s Avengers für eine ältere Konsolen-Generation holen. Sowohl die Disc-Version, als auch die digitale Version, werden upgradefähig sein. Zudem ist es möglich mit Spielern von der PS4 bzw. Xbox One zu spielen, also PS5 zu PS4 und Xbox Series X zu Xbox One. Square Enix verspricht auf der PlayStation 5 schnellere Ladezeiten, bessere Auflösungen, Raytracing und vieles mehr. Zudem erhalten die Spieler die Möglichkeit, zwischen einen Grafik- oder einen FPS-Modus zu wechseln, um entweder höhere Frameraten oder bessere Grafik zu bekommen. Das waren viele Infos zur PS5-Version, aber was ist dem den anderen Plattformen? Square will zu einem späteren Zeitpunkt mehr Details zur Xbox Series X, Stadia und PC-Version verraten. Marvel’s Avengers wird am 4 September 2020 auf allen Systemen erscheinen. Wer noch mehr Infos zum Spiel haben möchte, sollte auf dem PlayStation Blog vorbeischauen.

Marvel's Avengers (Playstation 4) Marvel's Avengers bietet eine einzigartige Version der berühmten Superhelden, einschließlich Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow und Thor

Schalte mächtige Fähigkeiten und neue Ausrüstung frei, und erstelle damit deine bevorzugte Version der mächtigsten Helden der Erde

Bis zu vier Spieler können sich online zusammenschließen, um die Erde gegen eskalierende Bedrohungen zu verteidigen

Die Story wird sich über mehrere Jahre hinweg entfalten, ohne zufallsbedingte Lootboxen oder Pay-to-Win

Quelle: Square Enix