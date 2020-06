Ghost of Tsushima – Goldstatus wurde erreicht

Zuletzt hat Sony mit The Last of Us Part 2 die PlayStation 4-Konsolen der Spieler auf der ganzen Welt zum glühen gebracht. Der nächste exklusive Hit steht bereits in den Startlöchern.

Entwicklung von Ghost of Tsushima abgeschlossen

So werkelt Entwickler Sucker Punch bekanntlich am stimmungsvollen Action-Adventure Ghost of Tsushima, dass nach der ersten Cornona-bedingten Verschiebung nun im Juli auf der PlayStation 4 aufschlagen soll. Jetzt äußerte sich der Infamous-Entwickler via Twitter zum Stand des Titels. Demnach habe man unlängst den Goldstatus erreicht, womit die Arbeiten an Ghost of Tsushima auch offiziell komplementiert wurden. Der Veröffentlichung am 17. Juli 2020 steht demnach nichts mehr im Wege.

We’re thrilled to announce that #GhostOfTsushima has gone GOLD! This is the culmination of years of hard work from our team and we can’t wait to get it into your hands on July 17! pic.twitter.com/nidZvlqIIk — Ghost of Tsushima 🎮 July 17 (@SuckerPunchProd) June 22, 2020

In Ghost of Tsushima verschlägt es euch in die Haut von Protagonist Jin Sakai, der sich im feudalen Japan gegen die mongolische Armee erwehren muss. Ghost of Tsushima erscheint wie geplant am 17. Juli 2020 exklusiv für PlayStation 4.

Quelle: Sucker Punch via Twitter