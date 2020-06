Two Point Hospital – Sandbox-Modus ab sofort verfügbar

Two Point Hospital hat auf vielfachen Wunsch der Fans endlich einen eigenen Sandbox-Spielmodus erhalten.

Freies Bauen und Erforschen

Das nächste kostenlose Update für Two Point Hospital steht zum Download bereit und erfüllt auch gleich ein Feature, auf das die Community sehnlichst gewartet hat: einen Sandbox-Mode. In diesem neuen Spielmodus können Spieler ihr Krankheaus ganz ohne spielerische Grenzen aufbauen. So könnt ihr den Ort eures Gebäude frei festlegen, den Schweigekriegsgrad wechseln und unendlich viel Geld investieren. Ein erster Trailer gibt zudem Einblicke in die Vorzüge des neuen Spielmodus:

In den nächsten Wochen und Monaten sollen mit “Bigfoot” und “Pebberley Island” darüber hinaus noch zwei DLC-Pakete erscheinen, die mit neuen Krankheiten, Gegenständen und Umgebungen aufwarten.

Quelle: SEGA