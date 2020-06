It Takes Two – Neues Projekt der Hazelight Studios vorgestellt

Die Macher von A Way Out und Breothers: A tale of Two Sons haben einen neuen Koop-Titel in der Mache.

It Takes Two nimmt euch mit auf eine emotionale Reise

Wie Hazelight Studios in Person von Josef Fares im Rahmen der EA Play 2020 bekannt gab, trägt das nächste Spielprojekt des schwedischen Entwicklers den Titel It Takes Two. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich auch bei diesem Titel wieder um ein Spiel mit Koop-Ausrichtung.

In It Takes Two liegt der Fokus erneut auf zwei spielbaren Charakteren. Hierbei handelt es sich um Puppen, die von einem kleinen Mädchen zum Leben erweckt werden, dessen Eltern eine schreckliche Scheidung durchleben. Konkretes Gameplay blieb man uns allerdings noch schuldig.

It Takes Two soll 2021 auf den Markt kommen.

Quelle: EA Play 2020