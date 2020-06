Captain Tsubasa Rise of new Champions – Erfahrt mehr über die zwei Story-Modi

Bandai Namco hat einen neuen trailer veröffentlicht, der euch mehr Einblick in die zwei verschiedenen Story-Modi von Captain Tsubasa Rise of new Champions gibt. Zudem wurde auch der Mehrspielermodus angekündigt.

Erlebe deine eigene Geschichte!

Ihr könnt euch zwischen den zwei Story-Modi, Episode: Tsubasa und Episode: New Hero entscheiden, die euch entweder eure eigene oder Tsubasas Geschichte erleben lässt. In Tsubasas Story, seid ihr auf dem Weg, das National Middle School Turnier zu gewinnen. Bei eurer eigenen Geschichte, bestreitet ihr die Turniere vom National Middle School Turnier bis zur Jugend-Weltmeisterschaft. Zudem warten weitere exklusive Herausforderungen, in diesem Modus, auf euch. In der Episode: New Hero, erstellt ihr euren eigenen Charakter und habt die Wahl zwischen drei Mannschaften, denen ihr beitreten könnt. Zur Wahl stehen euch die Furano-Mittelschule, Musashi-Mittelschule oder Toho-Akademie. Erfreulich ist zudem, dass das Spiel mit einem lokalen, als auch Online-Multiplayer ausgestattet wird. Bis zu vier Spieler gleichzeitig, können dabei auf dem Platz stehen. Weitere Infos zu dem Modus, folgen wohl in Kürze.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment Europe