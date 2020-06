Assassin’s Creed: Origins – Kostenloses Wochenende steht bevor

PC-Spieler dürfen sich am kommenden Wochen erneut über den kostenlosen Zugang zu einem AAA-Titel aus dem Hause Ubisoft freuen.

Assassin’s Creed: Origins kostenlos spielbar

So kündigte das französische Unternehmen unlängst an, dass das populäre Action-Adventure Assassin’s Creed: Origins über das kommende Wochen kostenfrei gespielt werden kann. Der Titel steht allerdings ausschließlich PC-Spieler zur Verfügung. Assassin’s Creed: Origins kann bereits via UPlay kostenfrei heruntergeladen werden. Start der Action ist der morgige, 19. Juni. Bis zum 21. des Monats hab ihr dann Zugriff auf die kostenlose Version des populären Action-Titels mit Rollenspiel Einflüssen. Wer sich nach dem Wochenende für den Kauf von Assassin’s Creed: Origins entscheidet, erhält wie gewohnt einen besonderen Rabatt. So dürfen Spieler 80 Prozent des normalen Preises einsparen, was dazu führt, dass der Ubisoft-Titel nur noch mit 12 EUR zu Buche schlägt.

Quelle: Ubisoft Store