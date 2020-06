Steam Game Festival – DIESE Spiele erwarten euch

Das Steam Game Festival, ist nun in der Summeredition 2020, gestartet. Viele Indie-Titel stehen dabei zum Testen bereit und Streams geben euch mehr Einblick hinter die Kulissen der Entwickler.

Was gibt es denn nun?

Viele Spiele, die bereits in anderen Stream angekündigt wurden, werden nun für begrenzte Zeit spielbar sein. Unter anderem Haven, ein RPG-Abenteuer, was auch schon bei der PlayStation 5 Präsentation angekündigt wurde. Auch CrisTales steht auf der Liste, welches besonders durch den einzigartigen Grafikstil, bei uns in Erinnerung geblieben ist. Zudem gibt es Ghostrunner, FaeTactics, Eldest Souls, Unbound: Worlds Apart und noch viele weitere Perlen zu entdecken. Neben den Games gibt es auch Streams und Chats mit den Entwicklern, wo ihr eure Fragen stellen könnt. Das ganze Event geht noch bis zum 22. Juni 19 Uhr, mit wechselnden Streams, Rabattaktionen, Updates und und und. Kurz nach dem Event startet auch schon der Steam Summer Sale 2020, mit massig Rabatten auf unzählige Spiele.

Quelle: Steam