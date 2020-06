Ninjala – Knallbunter Multiplayer bald kostenlos für die Switch

Schon in wenigen Tagen ist es soweit und ihr könnt euch als Shinobi oder Kunoichi in das Kampfgetümmel von Ninjala werfen. Auf eurer Nintendo Switch tretet ihr gegen andere Spieler an, messt euch mit euren Freunden und verhaut euch in einer knallbunten Kaugummiwelt was das Zeug hält. Und das Beste: Bereits am 24. Juni 2020 könnt ihr euch die Multiplayer-Action ganz kostenlos sichern.

Nutzt die Kraft des Kaugummis in Ninjala

Ein taufrischer Launch Trailer stellt euch auf witzige Art und Weise die Orte und Charaktere des Arenagetümmels vor. Dabei wird es knallbunt und Kaugummi spielt eine nicht tragende Rolle, wenn ihr euch mit euren Mitspielern gepflegt um die Wette verkloppt. Dabei solltet ihr niemals euren Kaugummivorrat außer Acht lassen.

Neben dem Kernelement der Multiplayerarena wird das Spiel auch einen Story-Modus erhalten, für den ihr allerdings zahlen müsst. Dabei lernt ihr Van, einen jungen Shinobi in Ausbildung, kennen und stellt euch den unterschiedlichsten Herausforderungen seiner Laufbahn.Der Story-Modus wird zusätzlich als DLC bereitgestellt und ist nicht im Grundspiel enthalten.

