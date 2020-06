Sea of Thieves – Spielerzahlen steigen weiter an

Mit Sea of Thieves veröffentlichte Entwickler Rare unter Publisher Microsoft 2018 ein Online-Action-Adventure im farbenfrohen Piraten-Gewand. Mit der Veröffentlichung auf Steam scheint das bunte Abenteuer derzeit weiterhin zahlreiche Spieler an die PC’s zu fesseln.

Sea of Thieves führt erneut Verkaufscharts an

So berichtete Analyst Benji-Sales unlängst via Twitter über einen erneuten Zuwachs der Spieler. Demnach sollen alleine in den letzten sieben Tagen 20.000 neue Freibeuter das Spiel via Steam konsumiert haben. Grob gerechnet spielen zurzeit 60.000 Nutzer über Valses Vertriebsplattform Rares Piraten-Abenteuer. Bereits in der letzten Woche führte Sea of Thieves die Verkaufscharts auf Steam an und verdrängte sogar Civilization 6 vom Thron. Auch in der aktuellen Woche befindet sich das Multiplayer-Abenteur auf dem ersten Platz.

Sea of Thieves growth continues to be INCREDIBLY impressive Concurrent player peak the last 7 days on Steam June 7th – 41,110

June 8th – 41,949

June 9th – 46,204

June 10th – 50,450

June 11th – 51,980

June 12th – 55,244

June 13th – 59,404 HUGE success for Rare and MS / Xbox pic.twitter.com/RrZKLSbBEW — Benji-Sales (@BenjiSales) June 13, 2020

Sea of Thieves wurde ursprünglich am 20. März 2018 im Microsofts Store sowie für die Xbox One veröffentlicht. Seit dem 3. Juni 2020 ist Rares Piraten-Titel nun auch via Steam erhältlich.

Quelle: Benji-Sales via Twitter