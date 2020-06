F1 2020 – Neuer Gameplay-Trailer stellt My-Team-Modus vor

In wenigen Wochen erscheint mit F1 2020 der neueste Teil der beliebten Rennserie. Noch vor dem Start der neuen Saison erscheint das entsprechende Videospiel und das hält einige große Neuerungen bereit. Der neueste Gameplay-Trailer offenbart dabei das interessanteste Feature der letzten Jahre.

Mit F1 2020 kreiert man sein eigenes Team

Im Gegensatz zu den Vorgängern ist es im neuen Spiel von Codemasters möglich auch sein eigenes F1-Team zu entwerfen. Dies ist Teil des My-Team-Modus. Angefangen mit der Erstellung des eigenen Alter-Egos geht es weiter zur Erstellung eines eigenen Teams. Hier legt man Logo und Team-Farben fest. Auch die Lackierung des eigenen Fahrzeugs ist frei anpassbar. Aber nicht nur optisch hat man hier freie Wahl, auch Finanzen spielen eine wichtige Rolle. So müssen Sponsoren an Land gezogen werden, um den eigenen Rennstall aufzurüsten. So kann man je nach Budget verschiedene Motoren-Lieferanten wählen und auch seine eigenen Forschungseinrichtungen hochziehen und aufwerten. Nur mit dem technischen Fortschritt fährt man auch um die vorderen Plätze. Selbst für die Wahl des passenden Team-Kameraden ist man nun zuständig. Der Modus überträgt somit vielseitige Manager-Aufgaben. Ab dem 10. Juli könnt ihr auf PS4, Xbox One und PC selbst Hand anlegen und euren eigenen Rennstall zum Erfolg führen.

F1 2020 70 Jahre F1 Edition (PS4) Langersehnte F1-Splitscreen-Action: Liefere dir mit Familie und Freunden hitzige Kopf-an-Kopf-Rennen

Sichere dir die exklusiven Inhalte der 70 Jahre F1-Edition!

Fahre erstmals auf den brandneuen Strecken Zandvoort und Hanoi

Das offizielle Videospiel der 2020 Formula One World Championship

Quelle: Codemasters via Youtube