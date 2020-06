Cris Tales – Zauberhaftes Rollenspiel erscheint Mitte November

Cris Tales hat nicht nur endlich einen finalen Releasetermin spendiert bekommen, sondern erscheint auch für die kommenden Next-Gen-Konsolen.

Release für Xbox Series X und PlayStation 5

Wie Modus Games am Wochenende bekannt gab, wird das kunterbunte Rollenspiel Cris Tales bereits am 17. November auf Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC und Stadia erscheinen. Auch eine Umsetzung für PlayStation 5 sowie Xbox Series X ist angedacht und soll zu einem späteren, nicht näher definierten Zeitpunkt folgen.

Die Ankündigung wurde begeliet von einem frischen Trailer, der neue Einblicke ins fertige Spiel gewährt. Abseits davon hat man die kostenlose Demo auf Steam und GOG um neue Inhalte erweitert: “Willhelm schließt sich der Truppe für acht zunehmend härtere Kämpfe an, in denen die Spieler neuen Feinden gegenüberstehen und ihren Mut in einem Mini-Boss-Kampf unter Beweis stellen. Dieser Kolosseums-Modus gibt einen Einblick in das Kolosseum-Erlebnis, das im fertigen Spiel zur Verfügung stehen wird.”

Quelle: Modus Games