Star Wars: Squadrons – EA stellt morgen neues Spiel vor

Auf der Xbox Website war für kurze Zeit ein Game namens Star Wars: Squadrons gelistet. Mittlerweile hat Electronic Arts das Spiel via Twitter bestätigt und einen Livestream für den 15. Juni 2020 angekündigt. Morgen um 17 Uhr wird Star Wars: Squadrons offiziell vorgestellt und vielleicht sehen wir erstes Gameplay. Spätestens am 18. Juni 2020 beim EA Play Event dürften wir etwas mehr von dem neuen Titel zu sehen bekommen.

Bei Star Wars: Squadrons handelt es sich vermutlich um Star Wars: Project Maverick, über das wir bereits im März berichtet haben. Wie vermutet wird sich das nächste Star Wars Spiel wohl um Raumschiffkämpfe drehen. Auf dem geteilten Twitter-Bild sind sowohl ein Rebellen-Pilot als auch ein Pilot des Imperiums zu sehen und darüber hinaus diverse Raumschiffe. Morgen sollten wir jedoch Gewissheit haben.

Pilots Wanted. Tune in for the reveal trailer of #StarWarsSquadrons this Monday, June 15th at 8:00 AM Pacific Time: https://t.co/ULwkIhQy2y pic.twitter.com/L0Z3jC2c3j

— EA Star Wars (@EAStarWars) June 12, 2020