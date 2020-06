Remnant: From the Ashes – Finaler DLC “Subject 2923” angekündigt

Das Actionspiel Remnant: From the Ashes bekommt noch in diesem Jahr einen letzten umfangreichen DLC spendiert.

Neue Bosse, Zonen und mehr

Entwickler Gunfire Games hat am Abend einen ersten Blick auf das nächste und zugleich letzte Inhaltsupdate für Remnant: From the Ashes gewährt. Der DLC trägt den ominösen Titel Subject 2923 und soll die Geschichte des Actionspiels zu einem Ende führen.

Subject 2923 bringt neben neuen Waffen, Modifikationen und Rüstungen auch ein gänzlich neues Story-Kapitel mit sich, das die Ursprünge der Root beleuchten soll. Darüber hinaus wird der Spieler im Verlauf der Geschichte neue Zonen und Umgebungen besuchen, darunter die Gebiergswelt von Reisum.

Subject 2923 erscheint am 20. August 2020.

Quelle: PC Gaming Show