Evil Genius 2: World Domination – Erstes Gameplay in der PC Gaming Show gezeigt

Rebellion veröffentlichte heute den ersten Gameplay-Trailer zu Evil Genius 2: World Domination. In Evil Genius 2 werden Superschurken-Fantasien zur Realität. Spieler gestalten ihre eigene Insel-Zuflucht, beschaffen sich eine Horde loyaler Lakaien, legen sich mit Geheimagenten an und führen – endlich – ihren ruchlosen Plan aus, die Welt zu erobern.

Evil Genius 2: World Domination mit erstem Gameplay

Im Rahmen der PC Gaming Show zeigt dieses erste Gameplay noch nie da gewesene Tyrannei und Hinterhältigkeit. Von furchteinflößenden Handlangern und Schergen bis hin zu teuflischen Fallen und mächtigen Vorrichtungen…und dieses schleichende Gefühl, dass Max’ neues Doomsday Device darauf wartet, verwendet zu werden? Tja, wir lieben es böse zu sein. Weitere Updates und Inhalte sollen in den nächsten Tagen in diversen Showcases gezeigt werden. Auch ein Behind The Scenes-Stream mit den Entwicklern ist für Mittwoch, den 17. Juni 2020 angesetzt.

Evil Genius 2: World Domination soll noch in 2020 für den PC erscheinen.

